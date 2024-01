Su cara lo dijo todo: Ryan Gosling se convirtió en meme con su reacción sin filtro

Ryan Gosling se robó las miradas en la reciente entrega de premios de los Critics Choice Awards 2024, evento que se desarrolló la noche del domingo y que dejó como grandes ganadores a producciones como Oppenheimer y Succession.

Sin ir más lejos, y en relación a las nominaciones que involucraban al actor, Barbie fue una de las películas que más ha dado de qué hablar y sobre todo en materia musical, ya que además del Globo de Oro obtenido por la canción What Was I Made For? de Billie Eilish, ahora se sumaron dos nominaciones más.

De esa manera, la cinta dirigida por Greta Gerwig fue nominada a Mejor Canción gracias a estos tres títulos: What Was I Made For? de Billie Eilish, Dance the Night de Dua Lipa y I’m Just Ken, interpretada por Gosling.

Pero lo que Gosling nunca imaginó, es que precisamente su single fuese elegido como Mejor Canción. Y esto quedó en evidencia cuando se dio a conocer al ganador, la cámara lo enfocó directamente y su reacción se convirtió rápidamente en viral.

En concreto, su rostro parecía decir que no entendía nada, totalmente sorprendido por este triunfo.

De hecho, el actor ni siquiera se paró a recibir el galardón; sin embargo, aplaudió y alentó a que los creadores del single, Mark Ronson y Andrew Wyatt, fueran los responsables de subir al escenario.

Mira la reacción de Ryan Gosling a continuación:

la cara de ryan gosling cuando le dan el premio de mejor canción a "I'm just Ken" en los critics es un poema. debía de estar pensando que la gente no entendió la peli segurísimo vamos pic.twitter.com/Hx4kIQ8GL5 — xavii🦊 (@xavicastell_) January 15, 2024

Síguenos en