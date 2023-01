Los demonios cantaban: Sacerdote revela “viaje al infierno” y asegura que se escuchaba una canción de Rihanna

¿Qué pasaría si alguien te dijera que la música de Rihanna suena en el infierno?

Esta misma aseveración la realizó el sacerdote Gerald Johnson a través de TikTok, mediante un video en el que dio a conocer su experiencia en el inframundo, asegurando además que este lugar “realmente existe”.

Su relato se remonta al 2016, cuando señaló haber tenido esta insólita experiencia tras sufrir un ataque al corazón. De acuerdo con lo señalado, en ese momento murió por algunos minutos, lo que le permitió recorrer la guarida del diablo.

En detalle, Johnson explicó que su espíritu dejó su cuerpo físico e inició un viaje hacia el centro de la Tierra.

“No se lo desearía ni a mi peor enemigo. No me importa lo que me haya hecho, nadie se merece eso“, sostuvo.

En su recorrido, afirmó, pudo ver a un hombre caminando en cuatro patas y con quemaduras en todo su cuerpo.

“Tenía los ojos saltones y cosas peores: Llevaba cadenas en el cuello. Era como un perro infernal. Pero lo más terrible no era eso, sino quién sujetaba la correa… era un demonio“, complementó.

Pero el punto cúlmine de su vivencia se relaciona con un supuesto método de tortura empleado en el infierno, donde los demonios cantaban. Específicamente, apuntó a que escuchó las canciones Umbrella de Rihanna y Don’t Worry Be Happy de Bobby McFerrin.

Revisa sus declaraciones a continuación: