“Vas caminando por Londres y…”: Chilena se encontró a Sam Smith afuera de un bar y video se volvió viral

Una chilena en Londres tuvo una suerte que muchos envidiarían luego de compartir en redes sociales que se encontró al popular cantante británico Sam Smith a las afuera de un bar. Y, cómo no, se volvió viral.

¿A quién no le gustaría ver a su celebridad favorita a solo unos metros de distancia? Eso es lo que le ocurrió a Camila Figueroa, quien compartió el momento en su perfil de TikTok, video que ya superó 1 millón de reproducciones en la red social.

En el registro se puede escuchar la voz de Figueroa, quien relata lo que le ocurrió mientras iba caminando por las calles londinenses cuando, como si fuera lo más normal del mundo, se encontró al intérprete de I’m Not The Only One.

“Y de repente vas caminando por Londres y hueón’, miren quien está ahí”, dice mientras enfoca con la cámara del celular a Smith, quien luce una rubia cabellera mientras se divirtiéndose junto a sus amigos.

“Si no me lo creen es Sam Smith… ¡me muero!”, continuó. “No lo conozco tanto para pedirle un saludo, pero lo amo”, dice en el video que, como era de esperar, tuvo cientos de comentarios.

“Decidiste dejarle ser feliz en su momento y tú respetaste”, “menuda suerte encontrarte con Adele”, “con este video puedo tirar al suelo la teoría de Sam Smith/Adele”, fueron algunos de ellos.

Existe una teoría que hace un tiempo se hizo viral sobre que Adele y Sam Smith son la misma persona porque, supuestamente, nunca los han fotografiado juntos o se les ha visto en los mismo eventos. Además, han destacado el parecido físico entre ambos y la voz al cantar.

Recientemente, Smith lanzó Unholy, junto a Kim Petras, una canción que ha liderado las listas de singles en Estados Unidos.

Mira el TikTok aquí: