Pese a que Donald Trump ya no se encuentra en la Casa Blanca, su presencia en el debate en EE.UU. está lejos de desaparecer. Así lo demuestra el cruce de tuits entre los actores Seth Rogen y Joseph Gordon-Levitt contra el senador republicano Ted Cruz.

La situación comenzó cuando Cruz, el nuevo hombre fuerte del Partido Republicano y que apoyó al ex mandatario durante el asalto al Capitolio, cuestionó la decisión del presidente Joe Biden de firmar el Acuerdo Climático de París, argumentando que el demócrata estaba más interesado en las vidas parisinas que en las de los estadounidenses.

Ante esto, el actor de Superbad, Neighbors y Pineapple Express respondió a través de Twitter con un director “vete a la mierda, fascista”.

“Una encantadora y civilizada respuesta de Seth Rogen, si eres una celebridad de Hollywood enojada y rica, el Partido Demócrata es para ti“, contestó el senador.

If you’re blue-collar, if you’re a union member, if you work in energy or manufacturing…not so much. #JobsMatter pic.twitter.com/mwtMaBKiS2

If you’re a rich, angry Hollywood celebrity, today’s Dems are the party for you.

Un día después, y tras un comentario de Cruz diciendo que disfrutó del clásico de Disney Fantasia (1940), Rogen le escribió “todos los que hicieron esa película te odiarían”. Inmediatamente el congresista le recordó que Walt Disney era republicano, pero lo que desató la molesta fue que se burlara del síndrome de Tourette del actor.

“Incluso si te comportas de manera online como un marxista con Tourette (gritar FU! FU! es realmente inteligente) tus películas son normalmente bien divertidas. Supongo que debes odiar que las disfrute”, escribió.

They’re all dead. So I think we’re good. And Walt Disney was a Republican.

Even though you behave online like a Marxist with Tourette’s (screaming “F U! F U!” is really, really clever), your movies are typically pretty funny.

I’m sure you hate that I enjoy them. https://t.co/ImVm26QWb8

— Ted Cruz (@tedcruz) January 23, 2021