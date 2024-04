Terminó sin zapatos y con un ojo morado: Joven se pegó “el show de la vida” en matrimonio de su amiga

Una joven de La Serena se hizo viral en redes sociales durante el fin de semana al mostrar lo mal que se portó durante el matrimonio de una amiga al que fue invitada. Según explicó, todo fue por culpa de las copas demás.

A través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, la usuaria identificada como Alicia Jiménez relató lo sucedido el pasado 1 de febrero, cuando llegó hasta Talagante con un grupo de amigos para celebrar a los novios.

“Viajamos, me invitó a mí, a mi mejor amigo, y mi mejor amigo fue con su pareja… La celebración empezó, mi amiga dijo ‘no se curen tan pronto’ y nos pidió que no nos curáramos antes del baile, pero se nos pasaron las copas. Estábamos copeteados”, sinceró.

Debido al alcohol, la joven sufrió un gran bochorno, ya que comenzó a gritarle y hacer chistes a un hombre que se subió al escenario, sin saber que era el padre del novio.

“Estaba demasiado jugosa. Éramos la única mesa donde estábamos todos parados… Yo igual me pasé, gritaba gaviota, ‘wena Zalo Reyes y cosas así’, estaba muy curada“, aseguró.

La vergüenza que pasó en el matrimonio

Pero las cosas no quedaron solo ahí, ya que en la fiesta protagonizó un nuevo episodio y terminó con un guante en su pie, luego de que se le rompieran sus zapatos y quebrara un vaso de vidrio, cortándose con los restos.

“Empezamos a bailar, se me hicieron tira los zapatos y yo tenía el típico vaso de piscola y mi amigo me pasa a llevar y se cae al suelo. Ahí mi amiga viene y me dice ‘cálmate, estás dando mucho jugo’“, reconoció.

En las imágenes que compartió Alicia Jiménez aparece con un ojo morado tras el evento pero aseguró no tener idea de cómo se lo hizo.

“Lo del ojo, no sé con qué me pegué. Esa es la historia, no saqué de contexto nada, los novios no me pegaron, yo me pegué el show de la vida“, contó.

Finalmente, ofreció disculpas a los novios y recalcó que “lo tomado y la bailado no me lo quita nadie”.

