“Te lo iba a robar, pero me caíste tan bien…”: Sincero ladrón se arrepintió y devolvió celular a su víctima

¿Puede un ladrón arrepentirse de sus actos? Al parecer sí. Aunque la probabilidad es bastante mínima, eso fue lo que le ocurrió a una joven que se volvió viral al contar su experiencia en las redes sociales.

La protagonista de esta historia es una joven identificada como Vicky, quien en su perfil de TikTok se viralizó, con más de 1 millón de reproducciones, al contar lo que le ocurrió al salir del Metro en España.

“No me lo vas a creer, pero bueno, yo lo cuento igual porque fue surrealista”, comenzó en el video en el que aparece ella comiendo una pera.

Según cuenta en el relato, Vicky llevaba su celular en el bolsillo de su chaqueta, el cual estaba abierto. Al momento de abrirse las puertas “yo no podía pasar porque había un hombre, entonces se apartó para dejarme pasar”.

“Yo le miré, le sonreí y le dije ‘muchas gracias, que tengas un buen día’… a veces me da por ser una florecilla del campo (buena persona)”.

Tras eso, el sujeto la comenzó a perseguir, pero ella, al notarlo, decidió ignorarlo porque “eran las 2 de la tarde, tampoco iba a pasar nada, había gente alrededor”.

La joven siguió su camino y continuó por una calle “que es menos transitada, y entonces veo que sigue atrás de mí”, continuó.

“Se me acerca, me da mi móvil (teléfono) y me dice ‘te lo iba a robar, pero es que me has caído tan bien que no podía, así que te lo devuelvo’… y se va”, agregó entre risas. “Y yo con el móvil en plan… ‘gracias, supongo'”, añadió.

Los usuarios no tardaron en reaccionar a la historia: “Qué sinceridad, hasta podría haber dicho que se te había caído el móvil pero no”, “la importancia de ser amable ja, ja, ja”, “a veces una sonrisa te puede salvar el celular”, fueron algunos de los comentarios.

Mira el video aquí: