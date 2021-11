Un divertido registro se hizo viral en redes sociales en el que un grupo de soldados se lució bailando con una coordinada coreografía.

El video fue compartido por Hua Chunying, la directora adjunta del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en su cuenta de Twitter el pasado domingo 28 de noviembre.

“Soldados chinos bailando a 5.200 metros de altitud durante su descanso”, escribió Chunying en un tuit que rápidamente dio la vuelta al mundo. “Genial y tierno”, agregó.

Lee también: Joven fue como testigo a un matrimonio y terminó casado con la novia: “No sabía si decirle amigo, Icardi o traidor”

En las imágenes, se pueden ver a seis soldados chinos moverse al ritmo de una canción y realizar una coreografía con los mismos pasos de baile.

El tuit ya bordea los 5.000 me gusta y superó los mil comentarios, además de compartirse en diferentes partes del mundo.

Chinese soldiers dancing at 5,200 meters in altitude during break time. Cool & cute! pic.twitter.com/4AWldKPFyP

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 28, 2021