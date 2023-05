“Por mi rostro, no me dan trabajo”: Streamer pide ayuda a Leonardo Farkas para costoso tratamiento dental

Ignacia Jara es el nombre detrás de la streamer y creadora de contenido, @andr4s_, quien recientemente publicó un video en el que cuenta a sus seguidores una situación por la cual está pasando.

En el registro, la comunicadora audiovisual señala que debe realizarse un costoso tratamiento dental, puesto a que perdió su dentadura producto de una quemadura que sufrió cuando era pequeña.

“Lamentablemente por mi rostro, como se puede apreciar, no me dan un trabajo normal. Entonces, siempre he tenido que buscármelas de una u otra forma con lo que estudié, que fue comunicación audiovisual”, dice la joven oriunda de San Antonio.

Es debido a esto que la mujer de 35 años pide ayuda a Leonardo Farkas para poder contar con el dinero que necesita.

“Usted no tiene por qué hacerlo, pero aún así se lo quiero pedir. Yo perdí mis dientes de arriba y de abajo, y los implantes salen arriba de $4 millones“, dice.

“Yo por el momento no tengo los medios para poder costeármelos y acudo a usted para ver si puede ayudarme con esto. Yo me quemé a los doce días de haber nacido, por si se lo está preguntando. Eso fue en el año 1987″, relata en el registro.

Además, la comunicadora dice que la petición se la realiza con mucha humildad y respeto. “Tampoco quiero que se sienta obligado a hacerlo, pero se me ocurrió a usted ya que yo sé que siempre intenta dar lo mejor para las personas“, cierra.

La publicación va acompañada de un texto escrito por la streamer, en el cual pide que se difunda y se etiquete al empresario chileno.

“Espero le llegue el video, de antemano muchas gracias. Gente, ¿me ayudan con un RT y etiquetar al señor Farkas? No cuesta nada“, escribió la joven en su cuenta de Twitter.