Encaró a conductora que manejó contra el tránsito y recibió lluvia de insultos: “Me voy a desmayar”

Una compleja situación fue la que denunció Ariel López a través de su cuenta en X, evidenciando la discusión que sostuvo con una conductora que transitaba contra el tránsito.

El registro fue captado por el propio usuario, quien según contó en su posteo, decidió llamarle la atención a la mujer y hacerle una seña para que se diera cuenta de esta infracción.

“Ante eso se sube a la vereda para proseguir contra el tránsito, al no poder seguir se baja a insultarme y agredirme por obstruirle su trayecto“, explicó Ariel.

Golpes y bocinazos insistentes

Sin embargo, en el video también se muestran los argumentos entregados por la protagonista, quien dijo haber estado sufriendo una crisis de asma.

Pero no sólo eso, sino que además comenzó a enumerar una serie de enfermedades para sustentar su maniobra.

“Tengo cáncer y me estai’ huev… saco de hue…; no voy contra el tránsito. Porqué no pasai’ por ahí, hue.. pesao’. Te voy a hacer mier… por roto “, expresó en un momento.

De todas maneras, Ariel continuó con su conversación y recibió una serie de insultos por parte de la conductora, sumándose luego su madre y propinando una serie de golpes de puño.

La situación en general llamó la atención de otras dos transeúntes, quienes decidieron defender a la mujer.

Por otro lado, los autos que estaban detrás del chofer implicado hicieron sonar insistentemente sus bocinas en reclamo para poder avanzar.

Revisa el tenso suceso a continuación:

¿Cómo está la “convivencia vial”? Me encuentro a un auto contra el tránsito, me detengo y le hago seña que va contra el tránsito Ante eso se sube a la vereda para proseguir contra el tránsito, al no poder seguir se baja a insultarme y agredirme por obstruirle su trayecto 🤷‍♂️ pic.twitter.com/17uzdGz621 — Ariel López (@arieIIopez) April 3, 2024

Finalmente, y una vez viralizado el registro, Ariel decidió hacer frente a los comentarios que cuestionaron su intervención en el tema.

“Es cierto que podría haberlo hecho, pero ¿y si al hacer eso ella choca o atropella a alguien en su loca travesía? Hoy la noticia sería diferente”, reflexionó.

Varios han comentado que debería haber evitado la situación, hacerme a un lado y que ella siguiera por la vereda contra el tránsito -y es cierto podía haberlo hecho- pero ¿y si al hacer eso ella choca o atropella a alguien en su loca travesía? Hoy la noticia sería diferente — Ariel López (@arieIIopez) April 4, 2024

