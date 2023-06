Famosa animadora española quedó con micrófono abierto y criticó a una colega en directo: “No me interesa verla”

Susanna Griso, una de las presentadoras de televisión más reconocidas de España, generó controversia en redes sociales al protagonizar un bochornoso momento durante un programa en directo.

Todo ocurrió en Espejo Público del canal Antena 3, cuando después de un panel político dieron paso a Erik, un anónimo sujeto que vivió una divertida anécdota al haber quedado encerrado dentro de un bar luego que los dueños se fueran de imprevisto.

Para explicar lo ocurrido, una de las reporteras del espacio inició un despacho con el joven para conversar sobre lo ocurrido. “Marina, quiero que nos presentes ya a Erik”, dijo Susanna Griso desde el estudio a la periodista.

Sin embargo, justo cuando su pantalla desapareció, su micrófono quedó abierto y se le escuchó pronunciar una polémica frase presuntamente dirigida a la reportera. “A mí perdonádme. Esta chica que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla“, dijo.

El hecho no pasó desapercibido en plataformas e, incluso, desconcertó a la misma periodista, quien paró de hablar por algunos segundos y continuó más tarde con la entrevista.

“Menuda falta de respeto a la reportera y que poca profesionalidad la de Susana Griso”, “deberían despedir fulminantemente a Susana Grisso por su intolerable humillante y vejatoria falta de respeto a una nobel reportera” y “Susana, tú que vas de abanderada del feminismo, ¿le has pedido disculpas a Marina?“, fueron algunas de las reacciones en redes.

Mira el momento a continuación: