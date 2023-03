“No es una cosa”: Tatuadora se hace viral al negarse a realizar retrato a mujer por considerarlo machista

Una llamativa situación se dio en Colombia, luego de que una tatuadora revelara los motivos para negarse a hacerle un tatuaje a una mujer que estaba solicitando una cotización.

Se trata de Leidy Mora, popular influencer de dicho país que contó que una joven consultó por Instagram cuánto le costaba realizarse un particular dibujo, situación que hasta ahí era considerada normal.

Sin embargo, todo cambió cuando se dieron cuenta qué era lo que pretendía retratarse: “Propiedad de Víctor”, lo cual quería llevar para toda su vida nada menos que en el cuello.

“Ella no es una cosa de nadie”

Inmediatamente, Mora le contestó a través de la misma red social: “Hola, esperamos estés bien. Qué pena contigo, en el estudio no realizamos este tipo de tatuajes ya que atentan contra la moral de la mujer. En esta ocasión no te podemos ayudar”.

Mediante un video subido a su TikTok, la diseñadora hizo una reflexión en la que admitió que “se me hace feo negar un tatuaje, pero se me hace más feo tatuar: ‘Propiedad de Víctor’. No eres una cosa. Me parece triste”.

Junto con insistir en que esto “no era un chiste”, sino que era “una cotización en serio”, la influencer colombiana añadió que “sé que otro tatuador se va a prestar y lo va a hacer, (pero) yo no”.

“Espero que esta chica vea este video y entienda que ella no es una cosa de la que alguien pueda apropiarse y que el amor no se demuestra de esa manera. Eso no es sano”, agregó.