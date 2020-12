El emocionante gesto de un padre canadiense emocionó incluso al tatuador encargado de ejecutar la idea. Derek Prue Sr. se tatuó una mancha en su torso para fomentar la autoestima de su hijo de ocho años, quien nació con una marca de nacimiento de gran tamaño en la misma parte del cuerpo.

Derek se sometió por cerca de 30 horas a la aguja del tatuador Tony Gibbert, quien elogió la capacidad del padre para soportar el dolor que significan los tatuajes en esa área.

“Recuerdo la primera vez que entré, me acosté y luego, tal vez de tres o cuatro horas, pensé, ‘sí, ¿casi terminamos?’. Y Tony dijo: ‘sí, casi hemos terminado el esquema’”, recordó Derek en conversación con CBC.

El hombre decidió realizar esta hazaña tras darse cuenta de que su hijo no se sacaba la polera cuando iba a nadar. “Vi cómo estaba reaccionando y me dieron ganas de hacerlo para que él no fuera el único”, explicó.

Derek reveló el tatuaje a su hijo poco antes de que estuviera terminado, cuando fueron a nadar. “Estaba feliz y un poco confundido. No sabía que iba a hacer eso”, dijo el menor, que lleva el mismo nombre que su padre.

Ahora Derek Jr. Le dijo a su mamá que se sacará la polera cuando vaya a nadar: “siempre que papá esté allí, puedo quitármela”.