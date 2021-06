Fue toda una estrategia premeditada y digna de un Oscar. Un joven de 18 años asistió a una fiesta la noche anterior a su jornada de trabajo, quedando con una “caña”, o resaca, que lo hizo idear este plan que finalmente dio resultado.

Según evidenció a través de Twitter, este trabajador de supermercado se desmayó, supuestamente, mientras atendía a una clienta. Pero luego confesó que esto no había sido real y que el verdadero motivo detrás de esta acción era conseguir el día libre para asistir a una segunda fiesta esa misma noche.

Reveló, además, que antes de tirarse al piso, se aseguró que el encargado de la tienda estuviera presente para ser testigo de su “problema de salud”.

Lee también: “Se cayeron, no importa cuando leas esto”: Los memes que dejó la caída de Instagram, WhatsApp y Facebook

What’s the best way you’ve ever blagged getting off work sick this is mine it was Boxing Day I was hungover and 18 and wanted to go out later so decided to pull this off 😭 made sure the manager was there as well pic.twitter.com/wIBuu2KWGL

— elpedro ⭐️⭐️ (@ElpedroThe2nd) June 3, 2021