Desde bencina hasta pizza: Terminó con su pareja y él le mandó un listado con todo lo que le debía por sus citas

TikTok se ha transformado en una plataforma donde gran parte de los usuarios deciden exponer experiencias personales que pueden servir de aprendizaje o que, incluso, solo son un aporte para el denominado chismecito. Se trata de los conocidos “story time”.

Algo así fue lo que decidió hacer @tiny.aisle, quien a modo de descargo dio a conocer lo que estaba viviendo con su ex pareja después del término de su relación.

La premisa era: “Cuando he salido con hombres que ni siquiera me dejan tocar mi tarjeta de crédito”. De esa manera, la tiktoker entregó un adelanto de su tragicomedia.

Mientras mostraba su reacción al documento que tenía en frente de su pantalla, decidió dar vuelta la cámara y revelar de qué se trataba.

Su ex había elaborado un detallado listado de todos los gastos en los que ambos incurrieron por separado durante la relación. Así como lees.

¿Qué pretende? Ese es el punto, ya que al parecer las cifras iban en favor del sujeto, por lo que le cobró la diferencia que había calculado.

Durante todo el video, la joven tenía escrito el siguiente mensaje: “No me conformo con una relación 50/50 donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que devolverle el favor como si no hubiese estado en una relación”.

¿Qué harías si te pasara eso? ¿Debería pagarle a su ex?

Revisa el video a continuación: