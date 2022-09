The Crown, Carlos y el encuentro con Diana: Así reaccionaron las redes tras la muerte de Isabel II

Este jueves 8 de septiembre pasará a la historia luego de que la Reina Isabel II muriera a los 96 años, dejando el trono que lideró durante siete décadas.

La noticia de su fallecimiento causó un impacto mundial y su deceso acaparó todas las portadas y pauta de los noticieros, que repasaron la vida e hitos de la monarca británica que asumió en el poder a sus 25 años, cuando debió hacerse cargo del reinado y, a su vez, enfrentar la muerte de su padre Jorge VI.

Diferentes celebridades, famosos, músicos e incluso ligas deportivas reaccionaron ante el fallecimiento de Isabel II, cuya figura incluso sirvió de inspiración para diferentes producciones en el ámbito de cine y las series.

Las redes sociales, además, también se vieron impactadas con su muerte, siendo Twitter una de las que se repletó de reacciones, fotos, recuerdos y, por supuesto, los infaltables memes.

Los temas que más se repitieron en la red social fueron “los guionistas de The Crown”, Carlos y Camila, y el encuentro de la princesa Diana con la Reina Isabel II.

