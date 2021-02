Un increíble y extraño hecho sorprendió a los usuarios de redes sociales. Una cría de tiburón pescado en Indonesia tiene cara humana.

Mientras que los tiburones normales poseen ambas cuencas oculares en cada uno de los costados de su cabeza, el animal pescado por Abdullah Nuren en Nusa Tenggara tiene dos enormes ojos sobre su boca.

Nuren compartió las fotos del extraño tiburón en redes sociales e inmediatamente se hizo viral. Según consigna Daily Mail, el animal fue comparado con Baby Shark, dibujo animado de tiburón cuyas características físicas se parecen al animal hallado.

Lee también: Mujer encuentra polilla “gigante” en Australia: Es incluso más grande que su mano

En tanto, distintas personas han llegado hasta la casa de Nuren para ver presencialmente al tiburón.

“Mi casa ha estado llena de gente que quiere ver al tiburón. Mucha gente quiere comprarlo, pero yo lo conservaré. Creo que me traerá buena suerte”, aseguró el pescador.

Lee también: Joven de 19 años fingió su secuestro para no ir a trabajar, pero la policía lo descubrió

Meanwhile, in Indonesia, a local fisherman has been left baffled after catching this baby shark with a 'human face' while out in the Indian Ocean. pic.twitter.com/EAKN4CbhIr

— WTF Facts (@mrwtffacts) February 23, 2021