“Voy y compro todo”: Tienda en Texas se vuelve viral por vender productos inspirados sólo en Pedro Pascal

Fanáticos del actor chileno dieron un paso allá y decidieron instalar un local enfocado solamente en el protagonista de The Last of Us. "Esto se está yendo a otro nivel", "sueño hecho realidad" y "no dejó ni los derechos de autor", fueron parte de las reacciones de usuarios.