“Aquí todos morenos, aquí rubios”: El incendiario TikTok de española por realidad social en Chile

Una tiktoker española causó furor en redes sociales por su sincero análisis respecto de las diferencias sociales que se dan en la realidad chilena.

Mediante una dinámica con sus seguidores, la tiktoker española de nombre Yurema Bellosso, fue consultada por su visión sobre el pueblo de Chile, en comparación con su realidad como ciudadana del viejo continente.

Fueron casi 3 minutos donde la usuaria de TikTok, que acumula más de 133 mil seguidores, repasó las 3 cosas que más le impactaron de nuestra cultura.

¿Qué cosas dejaron en shock a la española?

“Cuenta, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar a Chile? Tipo, cómo te lo imaginabas y qué cosas te sorprendieron”, le preguntó uno de los seguidores a la emprendedora.

“Hay tres hue… que me chocaron cuando llegué a Chile”, comenzó relatando la actriz.

“La diferencia social que hay en la ciudad de Santiago, entre unas comunas y otras. Cuando me fueron a buscar al aeropuerto, pasamos por varias comunas, entre ellas, Santiago Centro, pasando por Cal y Canto, luego llegando a Providencia y yo vi un cambio brígido”, continuó diciendo la española.

“Dije ‘hue… esto está a unas cuadras de diferencia y la gente es distinta. Estructuralmente, super distintas, me chocó mucho ver cómo cambiaba tanto de una comuna a otra”, mencionó luego Yurema.

“O sea, yo de partida no he visto eso nunca. Yo soy de pueblo, pa los que no lo sepan. Soy bien huasa pa’ mis hue…”, aclaró la joven actriz. “También he vivido en Madrid y claramente, Madrid tiene barrios que son más bonitos que otros. Barrios que están a las afueras, que son más de lujo”, relató la tiktoker.

Bellosso además hizo una comparación respecto a los lugares que conoció en España, “Las Rosas en Madrid, sería como Chicureo en Santiago”.

“Pero es que vas en metro y pasa la misma hue… Tú coges el metro en El Golf, comuna de Las Condes y te vas a acercando a Los Leones y ahí la gente va cambiando un poquito”, dijo.

“Continúas y la hue… ya se te va a la chu…. No sé qué hu…. Aquí son todos morenos, aquí todos rubios, parecen alemanes los cu…”, exclamó visiblemente sorprendida la española.

“Me acuerdo de que pasé por una población de Ñuñoa, Las Rositas si no me equivoco. Estaban haciendo un asado en la calle, con una piscina para los niños porque llegué en pleno verano”, mencionó la tikoker.

Junto con este profundo análisis respecto a la sociedad chilena y sus diferencias, la hibérica mencionó que otro de los puntos que la sorprendió fue la rapidez con que hablamos los chilenos.

“Cuando se ponían a hablar era como ‘Hue… no te entiendo ni una hue…”, mencionó en tono de broma. Por último, la tiktoker afirmó que los chilenos tienen una “cultura fuerte con el asado”.

“Para todo asado. Sábado, asado ¿por qué? Porque sí. Viernes en la noche, asado. Miércoles, para cortar la semana, asado”, concluyó la tiktoker.