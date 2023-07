“Galanes por la vida”: Tiktoker reveló por qué el acento chileno es considerado “sensual” en México

El acento chileno siempre es blanco de algún comentario por parte de ciudadanos extranjeros. Mientras hay algunos que lo tildan de indescifrable y confuso, hay otras personas que incluso les gusta o les atrae.

Esta última situación fue abordada por la usuaria @k_efe en TikTok, ya que actualmente se encuentra radicada en México.

A raíz de su experiencia personal, la chilena se atrevió a teorizar sobre por qué nuestro acento es considerado como “sensual” en algunas ocasiones, viralizándose rápidamente en la plataforma.

“El otro día entendí por qué el acento chileno es tan como sensual para algunas personas acá en México”, comenzó diciendo.

“Parte importante, yo creo, es porque los chilenos hablamos todo con diminutivo, no sé si se dice así, pero como chiquito, ¿no?”, continuó en su explicación.

Por ejemplo, dijo, al pedir una taza de café, los chilenos solemos decir: “¿Me da un cafecito?”. “Todo chiquito, pero es porque nosotros hablamos así siempre, siempre, siempre. No es como que estemos siendo galanes por la vida hablándole chico“, indicó.

Por lo mismo, sostuvo, allá en México se consideraría como algo “sensual”, ya que contó que en ese país “cuando alguien te está así como coqueteando, te habla como en chiquitito”.

¿Qué opinaron los mexicanos? Obviamente los comentarios no se hicieron esperar.

“A mi me gusta porque hablan rápido”; “a mi me gusta el chileno porque no se les entiende”; “es la entonación, me encanta!!”, escribieron algunos usuarios en el video.

Revisa el video a continuación: