Tiktoker dijo adiós a popular personaje “Cosas de mamá” con sentido mensaje: “Estoy en otra etapa de mi vida”

La influencer Agustina Keller, con más de 2 millones de seguidores en TikTok, se despidió para siempre del popular personaje que la convirtió en todo un fenómeno en redes sociales.

“Me hice conocida por hacer ‘cosas de mamá’, empecé haciendo videos en pandemia imitando a mi abuela”, partió diciendo la joven en TikTok, quien a través de esta misma plataforma se volvió viral por recrear hilarantes situaciones cotidianas de madres chilenas.

Según explicó en un video, el personaje empezó a ganar popularidad al mismo tiempo en que Agustina enfrentaba un importante proceso personal.

“Cuando empezó ‘cosas de mamá’, me di cuenta que necesitaba hacer un cambio en mi vida y uno de esos fue empezar a ser yo, una mujer. Es por eso que empecé mi transición de inmediato. Empezaron los videos mamá y agarré tanta fuerza que comencé con mi transición”, señaló.

La creadora de contenidos reconoció que este período “no fue algo tan fácil” para ella, ya que se dio cuenta de “muchas cosas” y “vencer muchos miedos, pero pude hacerlo y aquí estoy”.

Tiktoker dice adiós a “Cosas de mamá”

“Antes les decía que me quería hacer conocida por ‘cosas de mamá’, pero también como Agustina. Pero esta vez sólo quiero hacerme conocida como Agustina“, se sinceró.

“Yo sé que ‘cosas de mamá’ me hizo influencer y me cumplió muchos de mis sueños: mis pechugas, los dientes, el pelo. Muchas de las cosas que he tenido han sido por mi trabajo como influencer y oportunidades laborales y publicitarias que se me han dado”, añadió después.

En ese sentido, reconoció que “viví en una identidad que no me correspondía, ahora estoy viviendo como quiero vivir y poniéndome al día con todas las cosas que quiero hacer. Fui creciendo, estoy dejando cosas atrás y una de esas es este personaje“.

“Me llenó mucho y me hizo muy feliz unos largos momentos de mi vida, pero siento que ya no me llama ni genera comodidad hacerlo. Estoy en otra etapa de mi vida, donde quiero hacer otras cosas, me quiero dedicar al modelaje, al baile, realmente mostrarme como yo me quiero mostrar”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “las personas que se quieran quedar, que se queden y muchas gracias, pero también pueden dejarme de seguir porque estoy recibiendo comentarios de que estoy siendo vulgar, que estoy haciendo otro tipo de contenido que es mucho más erótico y exótico, con humor pero doble sentido”.

“Ese es el contenido al que me voy a dedicar ahora, porque me gusta ser chistosa pero ahora de otra manera, de otros personajes, de otra energía. No voy a parar de hacer cosas, pero quiero darles a entender que estoy en otra parada“, explicó.

