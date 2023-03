Comediante venezolano se hizo viral con particular análisis sobre playas chilenas: “Sale más caro que Miami”

Un comediante extranjero conocido por subir videos con sketchs y rutinas a su cuenta de TikTok se hizo viral al realizar un particular análisis sobre las playas chilenas.

A través de un video de cerca de 30 segundos, el usuario llamado eljerrydelacomedia planteó que ir a las playas chilenas “sale más caro que vacacionar en Miami”.

Simulando tener una conversación con teléfono con su madre, el oriundo de Venezuela aseguró que “un hostal, una cabaña, un departamento en la playa te lo quieren cobrar como si fuera el Hilton de Copacabana”.

En esa línea, el tiktoker señaló además que “es imposible ahorrar”, puesto que “si decides irte en auto al litoral central terminas gastando más en bencina y en TAG”.

Asimismo, Jerry Morales comparó las playas con un jardín infantil, debido a que estas “tienen horario de entrada, de salida, no puedes beber y muchas veces no te puedes bañar porque si no es alerta de tsunami, es la fragata portuguesa”.

Con casi 400 mil reproducciones, el video provocó cientos de comentarios, los cuales en su mayoría confirmaron el punto del venezolano compartiendo sus propias experiencias en los balnearios del país.

Revisa el video a continuación: