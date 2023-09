Tiktoker argentina desató polémica al mostrar todos lo que compró con sueldo en Chile: “Me sobra dinero”

Un controversial video dio de qué hablar en TikTok, luego que la usuaria argentina @lolananai evidenciara la cantidad de productos que ha podido comprar con casi un mes de sueldo en Chile.

Tal como mostró en su registro, los objetos que adquirió fueron: Ipad, Apple Pencil y un par de zapatos.

Según contó en una breve descripción de su video, Lola se desempeña como tatuadora y vive en territorio nacional desde hace un tiempo.

Pero eso no es todo. Además de esos productos, señaló que “todavía tengo plata ahorrada. Como que me compré estas cosas y aún así me sobra dinero”.

A raíz de esta realidad económica, la joven lanzó una reflexión en torno a lo que ocurre en su país, afirmando que se trata de una situación muy dispar a la que pudo mostrar en este video.

“Me pone triste que en Argentina esto no es como tan posible y no es que yo trabaje en un campo tipo los de Nueva Zelanda recogiendo uvas, soy tatuadora”, aclaró.

Así reaccionaron los chilenos

Sin embargo, como era de esperar, hubo comentarios de chilenos y chilenas que no estuvieron de acuerdo con esta apreciación.

“Sería bueno dar el contexto de en qué trabaja y qué comes, porque luego Latam cree que acá está el sueño americano y no es así“; “en Chile los tatuadores cobran un ojo de la cara, por eso te alcanza” y “depende del trabajo, alguien ganando el mínimo se compra eso y queda en la calle”, fueron parte de los mensajes en el post.

