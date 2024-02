“Mi vida cambió”: Tiktoker argentino alabó particular “aparatito cuadradito” chileno

Un tiktoker charrúa se hizo viral luego de alabar un particular aparato que solo se utiliza en Chile: nuestro afamado tostador.

El creador de contenido reveló, con emoción, que, tras llegar al país, conoció el tostador y desde ahí, su vida cambió.

“Cuando me vine a vivir a Chile, me encontré que en la cocina estaba esto”, comenzó narrando “el chicho” en su video. “Yo, por supuesto, no sabía para lo que era, hasta que le pregunté a alguien”, añadió.

“¿Para qué es este aparatito cuadradito que tenés ahí en la cocina?”, mencionó el tiktoker en el video que cuenta con más de 26 mil “me gusta”.

“Después que lo empecé a usar, mi vida cambió completamente”, reconoció el joven con un tostador chileno en las manos.

“Esto es increíble, este invento es chileno y es un tostador de pan muy sencillo”, añadió luego el tiktoker que aseguró que el aparato es “práctico y sencillo (…) Los chilenos viven en el 2050”, concluyó.

“El tostador chileno es el mejor invento del mundo mundial”, “Si no tienes tostador de pan, no eres chileno y se usa hasta que quede un alambre” y “Vivo fuera del país y me traje el tostador de pan“, fueron algunos de los comentarios que los chilenos dejaron en el video.

MIRA ACÁ EL REGISTRO:

Síguenos en