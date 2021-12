Airbnb es una compañía que ofrece una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turistas mediante la cual los anfitriones pueden publicitar y arrendar sus propiedades. Bajo dicha modalidad, un tiktoker compartió su experiencia en la que pudo alquilar la casa del rapero, cantante, compositor, actor y productor discográfico puertorriqueño, Daddy Yankee.

En primera instancia, en usuario jomar.2000 subió un video en el cual comienza mostrando su intento de arrendar la casa. Primero indica que se cayó el sistema, pero después de manera inmediata, logró pagar el alquiler para el 17 de diciembre de 2021.



“Me llamaron y me felicitaron, ya que solo abrieron tres estadías y yo logré escoger una. Vieron mi video y dijeron que me veía muy emocionado. Me enviarán un menú porque la estadía incluye un chef privado y eso era sorpresa para mi“, comentó jomar.

Lee también: Farmacia rancagüina que se volvió viral por apoyar a Boric anunció su cierre por “presiones políticas”



Luego, tras la confirmación de la reserva, arribó hasta la casa del rey del reggaetón en Luquillo, Puerto Rico. El registro muestra una entrada con muchos árboles, una cancha de tenis y diferentes lujos propios de una mansión.



Incluso, compartió muy exaltado la bienvenida virtual que le grabó Daddy. “Bienvenidos a quienes están aquí en mi casa. Apaguen los celulares un rato y busquen despejarse en la naturaleza. Corran en cuatro por cuarto, anden a caballo, vayan a la playa y disfruten de Puerto Rico. Mi casa es tu casa”, dijo King Daddy en un video.

Tour por la casa de Daddy Yankee

Finalmente el influencer compartió un tour por la casa de Daddy Yankee que muestra la terraza, la piscina del lugar, los adornos, la entrada, la infraestructura, los discos y premios que ha recibido en su carrera y más.