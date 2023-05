Tiktoker arrendó bicicleta y la dejó mal estacionada durante 10 horas: Este es el monto extra que le cobraron

Una insólita situación vivió un joven tras arrendar una bicicleta en Santiago, transformándose en viral debido a un error que luego le costó no solo una pérdida de tiempo, sino que un cobro extra.

Según contó el usuario @ivansebanucci a través de TikTok, todo ocurrió al acceder a este servicio y luego retornar la bicicleta al estacionamiento correspondiente. Pero no se dio cuenta que la dejó mal anclada y que en la aplicación aparecía como si la hubiese seguido usando por 10 horas.

Cuando iba ya en el Metro, Ivan notó esta situación y mostró el detalle que le arrojaba la app.

“La bici la dejé literalmente a las 07:43 de la mañana en este dock y vine a ver si está. No sé si está“, relató mientras se acercaba al punto, cuando ya era de noche.

Ya un poco más aliviado, el joven mostró que la bicicleta “siempre estuvo acá. Solo que quedó mal anclada. Espero que no me cobren extra”.

“Yo me estaba poniendo en el peor de los casos y que alguien había jugado con la bicicleta y que básicamente la habían tirado al (río) Mapocho, pero no. Ahora la desbloqueé y me voy para la casa en la misma bicicleta. Todo bien”, continuó.

Pero luego llegó el momento de la verdad y era saber cuánto le cobrarían por haber supuestamente usado este medio de transporte por 10 horas más de lo que tenía presupuestado.

Para su sorpresa, no fue tanto como pensaba, sino que solo le sumaron un cobro extra de $5.150.

Mira el video a continuación: