Tiktoker se descargó tras recibir comentario sobre su manera de comer: “¿Cuál es la necesidad de opinar?”

Lo que parecían ser dos actividades muy tranquilas, terminaron convirtiéndose en algo traumático para una joven en Argentina.

Así lo describió Avi Rodríguez, una tiktoker que tiene más de 600 mil seguidores y que se descargó tras recibir incómodos comentarios sobre su cuerpo y su manera de comer.

La usuaria subió un video en el que admitió que su autoestima no era la mejor. De hecho, afirmó que estos eran “los peores comentarios que me hicieron en lo que va del año”.

Gimnasio y desayuno

El primero de ellos lo hizo un individuo con el que se topa en el gimnasio, señalando que “yo estaba ahí tranquila porque había terminado de entrenar. Viene el sujeto me dice: ‘Ay, estás más flaquita. Estás más linda'”.

Ante esto, Avi lo único que atinó a responder fue “gracias. ¿Qué le iba a decir?”. En tanto, el segundo se dio el mismo día en el que posteó el registro, luego de estar tomando desayuno con unos amigos.

“Otro chabón, que conocí hoy, me dice: ‘Cómo comes, Avi’. Yo se los cuento riéndome, pero esto a mí me trauma”, señaló mientras posaba para la cámara.

“Ahora no tengo ganas de comer y me voy a acordar toda la semana, la que viene y la otra del ‘cómo comes Avi eh’. Explícame. ¿Cuál es la necesidad de opinar? No entiendo, es que no entiendo”, sentenció.

Pero eso no fue todo, ya que Rodríguez agregó que el sujeto que habló sobre su manera de comer hasta le mandó un mensaje vía Instagram.