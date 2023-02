"La diferencia más grande es...": Tiktoker británica que vivió en Chile sinceró lo que tuvo que aprender para adaptarse

Tali Thompson es una famosa tiktoker británica que hace unos años hizo noticia en Chile por haberse venido a vivir a nuestro país tras enamorarse de un compatriota.

Actualmente reside en Barcelona junto a su pareja venezolana, sin embargo, no olvida sus días en nuestro largo y angosto territorio, ni el shock cultural que representaron.

De esa forma, la influencer compartió un TikTok contando las cosas que aprendió en Latinoamérica y que la sorprendieron, ya que no estaba acostumbrada a ellas por vivir en Inglaterra.

1. Hacer la cama

Sobre este cotidiano e importante punto, la inglesa expresó que “en Inglaterra solo colocamos una funda, entonces no sabía cómo doblar las sábanas y frazadas”.

2. Cocinar arroz

En Latinoamérica amamos el arroz y se sabe. La preparación que a nosotros nos toma 20 minutos, a ella le tomaba dos minutos en su tierra natal.

“En Inglaterra usamos un paquete que metes al microondas y está listo en dos minutos. Entonces, mi novio venezolano me enseñó a hacer arroz desde cero”, señaló.

3. Hacer trámites

“Creo que la diferencia más grande es esta. Cuando un oficial en Latinoamérica, bueno… yo viví en Chile, te está ayudando a hacer un trámite y te dice que no se puede, es porque no le da la gana”, indicó la tiktoker.

En esa línea, añadió que “en Inglaterra si un oficial te dice que no se puede es porque literal no se puede, no hay manera y siempre te buscan una manera. Pero en Latinoamérica la primera respuesta es que no y despues metes una chala y la respuesta es que sí”.

“Eso sí fue un choque cultural para mí”, cerró.

Mira el video acá: