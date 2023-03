Tiktoker británico sacó risas al notar modismo que usan los chilenos al intentar “impresionarlo” con su inglés

Un divertido video se ha viralizado a través de TikTok. Se trata de un registro creado por un influencer británico que vive en nuestro país y que se ha hecho fama entre los internautas tras publicar contenido relacionado a distintas costumbres que ha identificado de nuestra cultura.

El tiktoker, identificado como “Alex el pelirrojo”, ha sacado las risas de los usuarios de esa red social con un video donde comenta la forma que tienen los chilenos de impresionarlo al hablar inglés.

Junto con mencionar una serie de comentarios que dice haber recibido por parte de compatriotas, termina las frases con un modismo muy típico en Chile.

El inicio de video dice “chilenos tratando de impresionarme con su inglés”, luego de eso comienza todo el monólogo. “Oye, ¿eres inglés? Hello, nice to meet you, ahhh…”, continuó.

“I have three dogs and a cat, ahhh…” “I love One Direction, ahhh…”, interpretó “Alex el pelirrojo”, quien demostró que ha notado ese modismo que tenemos los chilenos cuando tratamos de bromear o de impresionar a alguien.

Rápidamente, el video alcanzó una gran viralización, acumulando hasta la publicación de esta nota más de 126 mil “me gusta” y mil 612 comentarios.

“Sólo te creeré por el ahhhhh…. pudo haber sido Perú, Argentina o Bolivia. pero ese sonido es único de Chile ahhhhhhh jajajaja”; “somos el mejor país de Chile JAJAJ”; “Te salió wena aaaaaaahh”; “jajajajajaja muy chileno el aaaahhh, saludos”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Además de este registro, el tiktoker tiene una serie de videos donde comenta divertidas observaciones que ha hecho acerca del comportamiento de los chilenos, como uno en que relata cómo es cuando dos chilenos se despiden, otro donde aparece como copiloto de un conductor u otro en que muestra cómo reaccionan las mamás chilenas cuando se sorprenden por algo.