Tiktoker abrió debate en redes: Cambió tres veces su café porque no le gustó y recibió lluvia de críticas

Un video en TikTok ha generado una ola de comentarios en redes sociales y tiene como protagonista a una joven, quien solicitó cambiar tres veces su café porque no le gustó cómo había quedado.

“Quiero contarles que me convertí en lo que juré destruir: esa persona que reclama por el café en Starbucks. No me gustó, hágamelo de nuevo”, comenzó señalando la joven por medio de la plataforma de videos.

Posteriormente, indicó “no sé si ustedes sabían, pero uno puede reclamar porque estás pagando $5.600 por un café, entonces tienen que hacerlo de nuevo si no te gusta. Lo cambié tres veces y no me gustó, pero nada”.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, incluso se transformó en tendencia en Twitter, desatando diversas opiniones por parte de usuarios que mayoritariamente cuestionaron la actitud de la joven.

Que opinan q está chica cambio 3 veces su café en Starbucks porq no le gustó? 🙃 pic.twitter.com/FYP717xX3c — 𝒶𝓃𝒾𝓉𝒶 🪼 (@Anitraxxxx) February 27, 2023

El cuestionado registro llegó incluso a Trabejita, corpóreo del Ministerio del Trabajo, que se usa para entregar información relevante de manera amigable en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, la cuenta indicó que “siempre recuerden que el servicio al cliente no puede estar por sobre los derechos a las y los trabajadores. Trabajadores están para ofrecer un buen servicio, no para entretenerte (salvo que el rubo sea la entretención)”.

Autora del video explica sus dichos

A través de la misma plataforma, la usuaria @letratopia salió al paso de la repercusión por su video y explicó por qué solicitó cambiar tres veces su café.

“Me da una lata que la gente empiece a distorsionar y asumir cosas que no son. Yo dije ‘subiré este video’, tirándolo como talla y al final no fue así“, partió diciendo.

Posteriormente, sostuvo que “la razón por la cual cambié el café tres veces fue porque la primera vez lo pedí caliente y me lo dieron frío. La segunda vez lo pedí con leche de soya y no se sentía el sabor a la soya ni el shot extra”.

“Ahí fue cuando hice el tercer cambio. Nunca esperé la magnitud ni la repercusión que iba a tener el video, tanto así que iba a llegar a Twitter. Pero es sumamente increíble cómo la gente asume cosas y dice cosas que no son como ‘ir a molestar a los baristas'”, añadió.

Respecto a lo último, aclaró que “jamás lo haría y me dolió mucho pedirlo de nuevo, porque yo sé el show que pasa cuando uno tiene que cambiar el café. Yo sé lo que se siente, porque trabajé ahí y sé cómo se sentía cuando un cliente me pedía cambiar el café”.

“El hate innecesario que me llegó por Twitter y TikTok, y nada… Era un video de 20 segundos. Esto me sirve como lección que para la próxima tengo que contar la historia completa”, cerró.