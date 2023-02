¿Qué quiso decir? Tiktoker se confunde al ver la palabra Chile y chilenos lo llenaron de comentarios

Diferentes tipos de situaciones son las que se vuelven viral en redes sociales, llegando muchas veces a varias partes del mundo debido a la rapidez de internet. Y como en todos lados siempre hay un chileno, esta vez no fue la excepción.

Y es que un joven, oriundo de Nueva Zelanda, se volvió viral en TikTok, y se llenó de comentarios de chilenos, al tener una extraña confusión con la palabra “Chile”. Sí, el nombre de nuestro país.

En el video que compartió en la plataforma, el joven, identificado como Atu Maves y trabajador de la empresa Iron Mountain, según lo que se ve en su uniforme, grabó la vestimenta que tiene un sujeto, que parece ser un cortaviento, con la palabra “Chile” escrita en la espalda.

Tras eso, dice emocionado “oh Dios mío, amo la polera de ese hombre” y añade “es como chile, chile…, chile, por favor”, haciendo referencia a como si fuera algo muy “cool”, mientras que su pronunciación se escucha como “chail”.

Inmediatamente después de eso se le puede ver dentro de su auto, cuando se dio cuenta de su error, y entre lágrimas y risa dice “el país… el país de Chile”.

Posteriormente, agacha la cabeza para reírse y llorar al mismo tiempo. “Sudamérica, cariño, lo siento mucho”, escribió en la descripción del video que acumula más de 940 mil reproducciones.

Los chilenos no tardaron en hacerse presente: “Me encanta que cada vez que pasa algo relacionado con Chile en un TikTok la mitad del país aparece en los comentario”, “dijiste Chile y no Chili, así que fuiste perdonado automáticamente”, “al fin alguien dice ChilE y no Chili”, “somos el mejor país de Chail”.

Mira el video aquí: