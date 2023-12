Amor bandido: Se conocieron en la cárcel de La Serena y hoy llevan una relación que es viral en TikTok

Una joven chilena se hizo viral en TikTok tras compartir detalles de su relación con un hombre que se encontraría privado de libertad en el Complejo Penitenciario de La Serena, desde hace 3 meses.

Fue a través de un video que la tiktoker reveló haber conocido al joven en 2021 en una particular primera cita que se dio en el patio del recinto carcelario, momento en el que quedó completamente enamorada.

En conversación con LUN, Magdalena dio a conocer lo que la alentó de llevar adelante la relación: “Desde el primer minuto en que lo vi en esa visita. Lo primero que uno piensa es ‘oh, está preso’. Lo que ven es su condición actual y el no siempre va a estar ahí”.

“Todas las personas merecen segundas oportunidades. A mi en realidad me interesaba él, no donde estaba. Además el siempre fue sincero, me había contado por qué estaba ahí y yo pude corroborar esa información”, agregó.

También detalló que ya se encuentran planificando un futuro juntos y su reclusión no ha impedido que él le haga románticos regalos.

“La idea es vivir juntos, buscar un lugar para ambos y vivir con nuestro gatito que él me regaló junto con mi hermana. También me ha regalado cojines que dicen ‘Te amo’, objetos de madera que él hace, cofres…”.

Hoy Magdalena, cuenta con más de 76 mil seguidores en la red social y más de 10 mil me gusta en los videos en los que muestra tentadoras preparaciones de comida que le lleva a su gran amor en sus visitas.

Revisa sus videos aquí:

