“Homofobia internalizada”: Tiktoker chileno acusó agresión verbal en disco y su respuesta fue aplaudida

Un repudiable hecho fue el que dio a conocer el usuario @diegocanguro a través de TikTok, acusando haber sido víctima de una agresión verbal al interior de un famoso local nocturno de la capital.

El joven tiktoker chileno se encargó de relatar este suceso, explicando que fue justo la noche del sábado en la disco Illuminati, ubicada en pleno barrio Bellavista.

Según dijo, todo comenzó cuando un desconocido se le acercó y le consultó si es que podía hacerle una pregunta, a lo que él accedió.

“Ahí le cambia la cara y me dice ‘vo’ te creí’ la raja’ y me empezó a putear”, señaló.

Fue entonces que sus amigos escucharon lo que ocurrió e intentaron intervenir, pero Diego se los negó.

“Le dije ‘hue…, ¿te estás dando cuenta de lo raro que acabas de hacer? Te estás acercando a un hue… que no conoces, a putearlo por su personalidad que tampoco conoces”, sostuvo.

“Es la hue… más extraña que he visto en mi vida”, confesó.

Pero eso no fue todo, ya que la respuesta por parte del tiktoker continuó. “Le dije ‘sí, me creo la raja, pero el problema no es eso, sino que tú pienses que eso esté mal“, añadió.

Seguido de esto, el sujeto decidió continuar con esta interacción y “me empezó a meter conversación”. Algo que evidentemente generó la extrañeza y molestia del afectado, quien tuvo que pedirle que se alejara.

“Fue muy impactante ver a alguien tan violento hacia mí, sin conocerme”, mencionó.

Finalmente, el creador de contenido lanzó una reflexión en torno a la agresión, apuntando a que “la mayoría del odio que me llega, es gente de la comunidad gay”.

Por lo mismo hizo un “llamado a que hagan un análisis de su homofobia internalizada“.

Síguenos en