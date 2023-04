“Literal, multiplico sus precios”: Tiktoker chileno mostró por qué viaja a Argentina a comprar comida

Un tiktoker chileno utilizó la red social para compartir un video en el que muestra cómo fue a comprar mercadería a Argentina para aprovechar los bajos precios en el país vecino.

Según indicó el joven llamado Juan Pablo, compró comida para cinco meses con el mismo dinero que le rinde para dos semanas en nuestro territorio.

En concreto, comentó que desde noviembre de 2022 ya realizó cinco viajes de seis horas cada uno, desde donde vive, en Temuco, hasta Neuquén.

“Para nosotros está súper conveniente el cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western Union, me doblan lo que yo envío. Obviamente, yo ingreso a la Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios”, dijo en conversación con Radio con Vos.

En esa línea, expresó que “hicimos en el supermercado una compra de $100 mil, que nos sirve para cinco o seis meses. Y con $100 mil acá tu compras para quizás dos semanas”.

Por ejemplo, indicó que “compramos 20 paquetes de tallarines por 5.300 pesos chilenos”, mostrando los dos carros de supermercado llenos, más la maleta y los asientos traseros del auto repletos de mercadería.

Finalmente, lo que más le preocupaba a Juan Pablo, pasar por la Aduana, se logró.

Junto a su novia los dejaron pasar sin problemas, sin embargo, alertó a sus seguidores de que la yerba mate y el aceite deben declararse.