Tiktoker colombiano criticó ambiente festivo en Santiago: “Absolutamente nada, cero navidad en Chile”

Faltan cerca de dos semanas para la Navidad y el ambiente festivo ha impregnado las calles con las características luces, adornos y, por supuesto, los tumultos de personas comprando regalos en los centros comerciales.

Sin embargo, hay quienes han criticado la falta de “espíritu navideño” en Santiago en comparación con otras capitales del mundo, las cuales se toman bastante en serio estas fechas.

Uno de ellos fue Diego Ariza, un ciudadano colombiano que levantó un intenso debate en TikTok al cuestionar cómo se vive el mes de diciembre en Chile, pues aseguró que el entusiasmo deja mucho que desear.

Extranjero en Chile: “Por aquí no se ve nada de Navidad”

Con más de 80 mil reproducciones, el creador de contenidos dijo: “Gente, yo no sé si es en todo Chile o solamente por acá donde yo vivo, pero si yo no veo los estados de la gente de mi país, yo no me doy cuenta de que estoy en Navidad“.

Su crítica no quedó ahí, pues Ariza grabó la calle en la que estaba caminando para evidenciar y reforzar su punto. “Por aquí no se ve nada de Navidad, absolutamente nada. Cero Navidad en Chile”, sentenció.

Tras la publicación, los internautas no quedaron indiferentes y dejaron una ola de comentarios. “La Navidad en Chile es familiar, se centra en los niños”, “la Navidad en Chile es austera, es simbólica” y “La navidad en Chile es algo privado“, fueron algunas de las reflexiones.

Mira el video a continuación:

