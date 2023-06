“¡No cacho por qué!”: La ácida crítica de tiktoker europea las excesivas ingenierías universitarias en Chile

Una joven europea llamada Rose lanzó a través de TikTok una curiosa “crítica” a nuestro país, esto porque consideró como “excesiva” la cantidad de profesiones en Chile que incluyen el término “ingeniería” en su nombre.

El video ha recibido más de 20 mil “me gusta” y acumula más de 271 mil reproducciones hasta el momento, además de provocar diferentes reacciones en las redes.

“¡No cacho por qué todas las carreras en Chile se tienen que llamar ‘Ingeniería de X cosa!’. El otro día estaba hablando con un amigo y él me estaba diciendo que tenía un conocido que estudió Ingeniería de Expediciones y yo quedé como, ‘¿qué?’”, comentó en el registro.

“Eso no es ingeniería, no tiene nada que ver. Puede ser Guía de expediciones o no sé qué hueá, pero -Ingeniería de Expediciones-… ¿En serio? Escuché muchas hueás como Ingeniería de no sé qué hueá, no entiendo”, agregó.

¿Está bien puesto el nombre?

Su crítica desató un debate en los comentarios, donde incluso algunas personas se lo tomaron con humor : “Ingeniería en administración de recursos marinos“, fue una de las respuestas de la gente.

De hecho, otro seguidor se la jugó un poco más e indicó que “para poder optar a la palabra Ingeniería debes aprobar las ciencias básicas: 4 cálculos, 4 físicas, 3 álgebras, química, termodinámica, entre otras”; aunque no corresponde a una indicación oficial.

Revisa el video a continuación: