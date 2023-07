“Me siento triste y vulnerable”: Ernesto, el tiktoker criticado por su ropa para ver Barbie que se volvió viral

No cabe duda de que el estreno de la película de Barbie ha causado furor en todo el mundo y es por eso que muchos han decidido utilizar sus mejores outfits en los que el color central es el rosado, una de las principales características de la muñeca de Mattel.

Así, en redes sociales han quedado en evidencia los diferentes looks con los que las personas han ido a los cines para disfrutar del filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling. Sin embargo, un joven en México terminó siendo víctima de duras burlas por su aspecto y su historia se volvió viral.

Se trata de Ernesto Romanov, quien en su cuenta de TikTok se desahogó luego de que un reportero lo filmara, sin su autorización, y compartiera los registros en la página de Facebook Noticias Sur de Texas & Maramoros, donde comenzaron a circular rápidamente.

Lamentablemente, el joven recibió diferentes críticas y burlas por su forma de vestir, algo que lo afectó enormemente y provocó que publicara una denuncia en su cuenta de TikTok, un video que después borró.

“No tengo nada anormal”

En el registro, Ernesto comenzó mostrando su ropa y señaló que “así como me estás viendo me fui vestido, no tengo nada anormal. Los que me conocen saben que a así me visto a diario”.

“Una página hizo unas publicaciones que provocaron que mucha gente me dijera cosas que me lastimaron… pero lo que más me lastima es que una página así de seria, de noticias, me tome fotos de mi trasero, de atrás”, continuó.

“Y que me tomen fotos sin mi consentimiento dentro de un negocio al que voy a disfrutar con afán de pasar el rato, de estar bien, y no me parece justo que estando dentro de Cinépolis, llegue un sujeto y me tome fotos”, continuó.

“No era mi plan salir así y ser la burla de mucha gente que no me conoce. No era el plan que yo fuera a un lugar al que siempre voy (…) y que se vuelva una pesadilla para mí”, insistió.

En esa línea, confesó que tampoco logró ver la película tranquilo porque “tenía mensajes de mis amigos, conocidos y gente que desconozco, avisándome que estoy volviéndome un meme en redes sociales. Me siento triste y vulnerable. Esta noche yo no duermo tranquilo”.

Medio pidió disculpas

En el video, Ernesto contó que cerca de una hora después el medio denunciado borró las fotos. Sin embargo, hubo muchas personas que las descargaron antes de ser eliminadas, por lo que los comentarios seguían.

En la misma red social, se dio a conocer que los denunciados por el joven compartieron una publicación en la que pedían disculpas y aseguraron que “nunca fue con intención de generar burlas o memes. Las fotos fueron tomadas grupalmente”.

En tanto, luego de conocerse su historia, varios usuarios lo apoyaron y condenaron el hecho.