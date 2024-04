Tiktoker mostró cuánto dinero gastó un “gringo” en cita con ella: La calificaron de “interesada”

Una usuaria de TikTok desató una serie de comentarios tras compartir cuánto dinero gastó un “gringo” en una cita con ella en Miami.

A través de la plataforma de videos, @katherineugc -que tiene más de 91 mil seguidores- publicó su experiencia tras recibir la invitación del estadounidense.

“Un gringo me invitó a una cita en Miami y yo no le pude decir que no porque estaba muy guapo”, partió diciendo la joven, quien advirtió que “esa cita barata no le iba a salir. Yo le dije vámonos a un lugar lujoso, un lugar costoso”.

Tiktoker compartió cita con “gringo” en Miami

La cita partió en un restaurante que calificó como “súper espectacular”, donde un sólo un vino tenía un valor de 70 dólares ($65.000 pesos chilenos aproximadamente).

Pese al asombro del hombre por los elevados precios de la carta, pidieron un vino y platos compuestos por mariscos. “La comida no estaba tan buena, así que le dije vamos a otro restaurante”, señaló la tiktoker.

El segundo local era al aire libre y un poco más económico, donde pidieron unas pastas y helado. “Esa cita salió más o menos 350 dólares ($329.000 pesos chilenos). Esta vez este gringo pasó la prueba”, señaló.

La publicación generó opiniones divididas en la red social, donde algunos usuarios tildaron a la mujer como “interesada”.

