¿Te identifica? Tiktoker bromea con lo “fácil” que es entender el acento chileno y sus curiosos modismos

Dicen que las y los chilenos hablamos mal en comparación a otros países vecinos de Sudamérica. Un mito popular que en muchas ocasiones es ratificado por las y los turistas que llegan al país, a quienes les cuesta entender ciertos conceptos que tenemos muy asentados en nuestra cultura.

Bajo esa perspectiva, el tiktoker @felipe_outside ironizó con lo “fácil” que es entender el acento chileno, utilizando palabras que solemos repetir en una oración y que tienen diferentes significados.

Por ejemplo: “Es terrible papa”, que quiere decir que “es muy fácil” o “el que cacha, cacha, y el que no cacha, no cacha”, es decir, “el que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe”.

Si bien las y los nacidos en Chile podemos comprender bien la diferencia de acepciones, hay que considerar que son muchos los extranjeros que pueden quedar atónitos con estas expresiones que quedaron muy representadas en este viral.

Revisa el video a continuación: