“Vamo’ a pelear terrible brígido”: Tiktoker española explica el acento “flaite” con icónicos virales

Ya no es una sorpresa que el acento, los modismos y las costumbres chilenas llaman bastante la atención a extranjeros, más aún si están radicados en nuestro país y han podido vivir todo esto en primera persona.

Es el caso de Paula Milio, una tiktoker española que vive territorio nacional que quiso explicar cuál es el “chilensis de pobla”, asociándolo a los denominados flaites.

Todo esto, advirtió, es “por si te invitan a un party a la pobla”, así que atención con estos consejos:

“Lo primero que tení que saber pa’ ser un chileno terrible flaite, es saber que los chilenos flaites no tienen auto, tiene la nave. Y tampoco es la nave, es la nae'”, dijo, utilizando la canción Cochinae como ejemplo.

Es más, este mismo single de Julianno Sosa le sirvió para probar otro punto trascendental, y es que el sonido de la “ch” suele cambiarse por la “sh”.

Una explicación que no estuvo exenta de problemas, ya que ella misma confesó que le costó no pronunciar las “z” de su acento español. “Oh, conchetum…, la hueá díficil”, dijo entre risas.

Finalmente aludió a dos icónicos virales chilenos para contextualizar ciertas cosas.

“Un chileno flaite jamás te va a preguntar dónde estás, te va a decir…”, comenzó en su premisa, poniendo luego el video del “aonde estay po’, aer”.

“Y jamás pero jamás te van a decir me enojé, me siento mal, no me gustó eso que hiciste. Te van a decir…”, continuó, sellando la explicación con el “vamo’ a pelear terrible brígido, maldito conch….”.

“En definitiva, tení que hablar con puro garabato”, concluyó la joven. ¿Estás de acuerdo con su análisis?

Mira su video acá: