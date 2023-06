Española tiktoker en Chile furia contra quienes escuchan música sin audífonos en micro: “Es la rotería máxima”

Un tiktoker española que está en Chile se hizo viral al compartir su enojo por las personas que escuchan música sin audífonos en el transporte público.

Se trata de la usuaria Yurema Bellosso, quien en un video de dos minutos y medio explica que constantemente viaja en bus por nuestro país.

“Cuando viajo a Santiago ida y vuelta me voy y vuelvo en bus y no sé qué le pasa a la gente, pero en cualquier medio de transporte público se ponen a escuchar música cul… (sic) sin audífonos. Faltas de respeto”, expresó en el registro.

“Nueve de cada 10 viajes toca un desubicado o desubicada y a veces son varios”, añadió evidentemente molesta, indicando que también están aquellos que “hablan fuerte por teléfono y me entero de toda su vida”.

Los descargos

“Eso ya me da rabia, pero luego por otro lado tengo los que escuchan música y tengo que comerme la cagá de música”, dijo hastiada y tratando de pasar el enojo con una copa de vino blanco.

“Eso es una falta de respeto aquí y en todos lados. En los espacios públicos, sobre todo los cerrados, tú no puedes llegar y poner tu música porque te dé la gana”, finalizó, haciendo un llamado a utilizar audífonos.

Junto a esto, destacó que “pobre le que me diga ‘si te molesta tanto ándate en auto’… No, hueón, porque resulta que los espacios públicos, sobre todo los cerrados, donde hay más gente no puedes llega ry poner tu música porque te da la gana”.

Incluso relató que en una oportunidad le recriminó tres veces a una pasajera que llevaba la música fuerte: “No, hueona, no estoy bien, me tienes chata, me tienes podrida con esa música cul… que tienes puesta”. Ante esto, la interpelada la habría ignorado.

Es por todo lo anterior que concluyó que “cómo tan ni ahí y ella ahí escuchando a El Jordan 23 a todo chancho, porque le da la gana en una autobus. Es la rotería máxima”.

Mira el video acá: