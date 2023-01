Tiktoker “gringo” contó su peor experiencia en Chile: “¡Qué estás grabando, pajarón conch…!”

Un tiktoker estadounidense se ha viralizado en las últimas horas tras subir un vídeo bajo la descripción “mi peor experiencia en Chile”, en el que relata una desconcertante situación con un grupo de chilenos que intentaron echarlo de una chancha.

El influencer, que ya lleva varios años de visita con el país, ya que su polola es chilena y tienen un hijo en común, maneja el idioma con un marcado acento norteamericano y es conocido en la plataforma por realizar vídeos alusivos a Chile bajo el nombre de @gringo_ql.

El vídeo comienza con un hombre increpando con groserías al joven para hacerlo salir del lugar. “¡Qué estai’ grabando, pajarón conch…, ¿entendí esa hue… o no? Hijo ‘e la per…”, se puede escuchar gritando al sujeto tras las rejas de la cancha.

A partir de ese momento, el tiktoker comienza a contextualizar el hecho. “Esta fue mi primera vez en Chile y no sabía nada de español“, aseguró.

Según explicó, todo se originó porque fue a patinar a una cancha que siempre se encontraba cerrada. Los niños entraban por un agujero en la reja y jugaban allí. Sin embargo, poco después de acceder al recinto se le acercó una mujer para expulsarlo del lugar. “Yo estaba patinando super tranquilito y esta señora me dijo que tenía que salir”.

“Tienes que salir. No te hagas el tonto, si entiendes. Tienes que salir. Afuera. No puedes estar aquí. Salir. Afuera”, repetía la mujer, mientras se acercaba al estadounidense con un tono evidentemente molesto.

El turista trató de establecer una conversación con la persona que lo estaba echando mientras grababa la situación y le preguntaba por qué. Ante esto, la mujer trató de quitarle su skate y, al no poder realizar la acción, optó por llevarse el agua que portaba el estadounidense.

El extranjero señaló la forma “no tan amable” en que le hablaba la señora que, para el, fue “muy violenta”.

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Tras rehusarse a salir de la chancha, un hombre se unió a la mujer y comenzó a gritar garabatos en dirección al norteamericano, increpándolo por grabar y cuestionando si entendía. “Me dijo tantas groserías y no entendí nada, pero ahora entiendo todo y te voy a responder el próximo vídeo”, señaló el tiktoker.

Por último, el joven mostró una foto con la piedra que le lanzó el sujeto. Una roca de un tamaño considerable que, según el influencer, le lanzó a la cabeza para luego salir corriendo.

“No olvido la roca que me tiraste a la cabeza. Es super grande, chiquillos, no pequeña“, explicó mientras mostraba la imagen de la piedra.

Por último, el tiktoker finalizó asegurando que llamó a “los pacos (Carabineros), pero no hicieron ninguna hu… No me ayudaron en anda“, con una fotografía del carro policial en el lugar de los hechos.

