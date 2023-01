“Estar rodeada de gente deprimida te afecta po”: Tiktoker europea releva por qué vivir en Chile es mejor

Una tiktoker europea se ha viralizado a través de redes sociales luego de que subiera un video comparando cómo es vivir en Latinoamérica y en Europa.

Rosa, como se llama en su cuenta de TikTok, se mudó a Chile durante un tiempo, el suficiente para aprender nuestro lenguaje, compartir el gusto por el género urbano y conocer y disfrutar de la comida local, tal como se ve en otros videos.

De acuerdo con la tiktoker, vivir en Chile le ayudó a mirar las cosas de otro modo y a ser más feliz.

“Antes de vivir en Chile, viví muchos años en Francia y en Bélgica y nunca fui muy feliz y ahora entiendo porqué”, comienza diciendo en el video.

“Es porque en general, y digo en general porque siempre hay excepciones, la gente acá (en Europa), no tiene una mentalidad muy feliz y eso te afecta mucho. O sea, estar rodeada de gente deprimida y estresada todo el tiempo te afecta po'”, confesó.

Además, en su mensaje valoró que en Latinoamérica, a pesar de tener condiciones materiales más precarias, las personas son más felices.

“Tenemos tanta riqueza material (en Europa), pero de alguna manera nunca es suficiente. No veo mucha gente feliz con sus vidas y eso es algo que me aparece admirable de América Latina. La gente vive en condiciones mucho peor que acá, pero hay mucha más felicidad y alegría”, reveló.

La tiktoker concluyó diciendo que “vivir en América Latina me cambió, me hizo más feliz, más positiva y me enseñó a ser agradecida por todo lo que tenía y tengo”.

Las reacciones

El registro fue publicado hace aproximadamente una semana y ya acumula cerca de 4 mil “me gusta” y 155 comentarios.

Algunas de las reacciones de los internautas dicen: “interesante escucharte, sirve para valorar mejor lo que uno siempre ha tenido”, “Si po!!! Te salió un chilenismo… Saludos y muchas bendiciones para ti”, “toda la razón”, “la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida, saludos”, “que bueno tu análisis. Y sí, en Europa la gente como que necesita disfrutar más, relajarse y, sobre todo, valorar, empatizar y agradecer”.