Tiktoker armó revuelo por “denunciar” a sus papás por no preguntarle si quería nacer: “No consentí estar aquí”

La tiktoker estadounidense, Kass Theaz, generó un intenso debate en redes luego de responder una pregunta de un seguidor, donde señaló que había demandado a sus padres por darle la vida sin su consentimiento.

La influencer responde las preguntas de sus seguidores con su distintivo toque de de sátira y parodia, ya que en el pasado ha confesado que le gusta provocar a las personas para observar sus reacciones.

En esta oportunidad le preguntaron si tenía hijos y dijo que muchos estaban impresionados al saber que sí tiene, considerando que había denunciado a sus padres por darle la vida a ella sin su consentimiento.

“Yo denuncié a mis padres por tenerme sin mi permiso, pero quiero aclarar un par de cosas. Mis padres, a quienes demandé, contribuyeron a concebirme y mi madre, quien me crió, me dio a luz”, aclaró la tiktoker.

Además de provocar polémica al cuestionar a sus padres por no pedirle su consentimiento para nacer, Theaz agregó que tampoco consintió que iba a tener que crecer y obtener un trabajo para vivir.

En esa misma línea, la estadounidense agregó que “por eso los demandé, porque yo no consentí estar aquí. Yo no estaba al tanto de que iba a tener que crecer y obtener un trabajo para sostenerme. Eso no lo consentí”.

¿Verdad o trolleo?

Sin embargo, pese a todo el revuelo que causaron las declaraciones de Kass Theaz, sus seguidores más antiguos bien saben que todo se trató de una de las tantas bromas que hace prácticamente a diario en su perfil.

Obviamente, algunos usuarios entendieron perfectamente el lado cómico del asunto, comentando con ironía: “Estoy esperando un bebé y mi hijo me ha dicho que está muy contento con la decisión que hemos tomado“.

Revisa aquí las declaraciones de la tiktoker:

