“Estoy orgulloso”: Tiktoker “gringo” contó graciosa anécdota en supermercado que lo hizo sentir muy chileno

Los turistas estadounidenses, europeos, asiáticos y latinoamericanos son cada vez más comunes en nuestro país y en redes sociales, donde comparten los aspectos que más les llaman la atención de Chile.

Uno de los que constantemente publica contenido al respecto es el usuario @gringomodeon, un ciudadano oriundo de Estados Unidos que vive en Chile.

A través de TikTok, el joven comparte una serie de videos en donde comenta algunas anécdotas que hacen de este país uno bastante distinto al suyo.

Una de ellas fue la que publicó con la siguiente afirmación: “Cada día me siento más chileno”.

¿Habrá aprendido a bailar cueca o a cocinas porotos con riendas? Ninguna de las anteriores.

En un registro de 13 segundos, el usuario contó una divertida situación ocurrida en un supermercado.

“We… de verdad… nunca me he sentido tan chileno. Estoy comprando en el supermercado y cuando yo pasé el guardia dijo en su radio ‘oye, lentes, lentes, lentes’ y me quedó mirando”, partió diciendo.

“El we… pensaba que yo iba a robar. De verdad, we… estoy orgulloso. Nunca me he sentido tan chileno con la cosa”, cerró.

Mira el video acá: