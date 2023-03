Tiktoker juntó a todos sus ex en un chat de WhatsApp: Así reaccionaron y estas fueron sus respuestas

La joven quiso hacer este inédito grupo llamado Mis Ex para conocer qué impresión tenían de ella e identificar qué cosas podía mejorar. Pero una de las respuestas se robo su atención: "Si tú has pasado página ya, yo no, así que déjame en paz", dijo un chico.