“Estaba tranquilo en el sillón y empecé a sentir un chillido y fui a mirar al techo y nada. Quedé tiradito para atrás en el sillón viendo el celular, haciéndole un video a mi polola cuando empiezo a escuchar el chillido más cerca“, relata David Carrasco, el tiktoker chileno que se convirtió en viral luego de protagonizar una tragicómica historia.

El joven de 20 años, cuyo nombre de usuario es Daco 69, aseguró que un ratón le chupó la oreja mientras dormía en el living de su casa en Buin a través de un video que publicó en la red social, donde relató que estaba recostado en el sillón viendo su celular cuando escuchó al roedor.

“Yo juraba que era una mosca, siento algo en la oreja y lo primero que atino es dar manotazo para atrás, como cuando uno se saca una mosca. En eso veo que la mosca pesaba como dos kilos, le pego y era una cuestión peluda”, dijo.

En conversación con LUN, David entregó sus primeras impresiones después de difundir la particular situación: “Le pegué el charchazo, yo casi me desmayo. Se me salió el alma como tres veces y volvió. Más encima me tocó un ratón entero choro, ¿qué guarén se acerca a chuparte una oreja?”, dijo.

En el video se aprecia que David se acercó con una escoba y de forma sorpresiva el ratón salió corriendo hacia él, por lo que intentó subir hacia el segundo piso. Al darse cuenta de que estaba perdiendo la batalla contra el animal, le pidió ayuda a uno de sus vecinos, quien llevó a sus perros y, tras un arduo esfuerzo, lograron capturar al roedor.

David se desempeña como maestro de la construcción y en la conversación con el mencionado medio detalló que había vivido experiencias similares hace poco: “Acá ya hemos visto dos, los otros eran más grandes, este quizás era el hijo de la familia guarén. Lo que pasa es que nuestro vecino de atrás es bueno para acumular, está sucio y cuelga las longanizas y la carne en el patio. Nosotros mantenemos la ventana que da para atrás cerrada, pero se cuelan igual. Claro que nunca pensé que se iba a acercar tanto como para chuparme la oreja“, relató.

Graciela Salazar, entomóloga urbana de la Universidad de Chile, explicó que “en general los roedores evitan a las personas. Ellos son más nocturnos, cuando normalmente las casas están en silencio salen a buscar comida. La evolución del guarén, o rata gris, lo ha llevado a transformarse en una rata de ciudad, donde busca su alimento y se muestra sin problemas“.

“Lo extraño de este caso es que se haya acercado tanto. Seguramente David debió estar inmóvil por mucho tiempo y el roedor pensó que era otra cosa”, añadió y advirtió que estos animales “son agresivos en la medida que se les afronte. Aunque su primera de defensa es correr”.

Mira el video (no apto para quienes le tienen fobia a los ratones) a continuación: