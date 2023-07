Le robaron su celular, pero alcanzó al ladrón y todo acabó de manera insólita: “Sigo sin poder creerlo”

TikTok es una plataforma en la que la gente cuenta historias realmente insólitas y aprovecha de desahogarse, lo que se transforma en un contenido muy consumido por las personas.

Ahora, una joven dio detalle sobre la ocasión en la que un ladrón le robó su celular, pero que finalmente pudo recuperar tras alcanzarlo en una interminable e increíble corrida.

La protagonista es la usuaria @michemasson, quien señaló en un viralizado video que todo ocurrió tras irse de la casa de su novio abordo de un taxi, el cual tenía la ventana abajo.

“Cuando me subo al auto tenía la ventanilla baja, casi al tope. Quise subirla, (pero) me di cuenta que yo no tenía el mando, le tenía que pedir al chofer”, indicó.

Confiada en que nada iba a ocurrir, la mujer afirmó que un desconocido le arrebató en cuestión de segundos su celular, aunque esto no la dejó atónita ni mucho menos.

El pedido de disculpas

En ese instante, la joven relató que “saqué mi cuerpo entero por la ventanilla y empecé a gritar ‘hijo de pu’. En ese microsegundo dije: ‘Lo corro’. Abro la puerta, le pido perdón al taxista y me bajo a correrlo”.

Lo particular es que la usuaria afirmó que portaba unos enormes tacos, lo que no fue ningún impedimento para su proeza. “Usain Bolt al lado mío era lento”, dijo.

“Llego a la esquina y lo pierdo, le empiezo a preguntar a una mujer dónde se había ido. Viene otra piba que me dice que se fue por otro lado. Empiezo a correr y veo la misma silueta que yo venía corriendo, pero que ahora venía caminando tranquilo y como que tira algo en un tacho de basura”, añadió.

Tras un largo recorrido, la protagonista alcanzó al sujeto y agregó: “Le digo: ‘Dame mi celular’. Me dice: ‘Perdón, yo te lo robé’. En ese momento pensé que rompí la Matrix. No era posible lo que estaba pasando. Lo cuento y sigo sin poder creerlo”.

El video rápidamente se expandió y ya tiene más de 300 mil visualizaciones y un centenar de comentarios, donde los usuarios calificaron su acción como “excelente”.