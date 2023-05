¿Dos gotas de agua? Tiktoker sacó carcajadas al mostrar parecido de su mamá con Cathy Barriga

Una tiktoker se hizo viral esta semana al hacer público un divertido hecho que ocurrió dentro de su familia: Notó un presunto parecido entre su mamá y Cathy Barriga.

Así lo hizo saber en un video que publicó en la plataforma, en el cual bromeó con la situación, sacando carcajadas entre los comentarios, pues la mayoría estuvo de acuerdo con su teoría.

“Nosotros la contratamos para que nos viniera a cocinar”, partió diciendo Florencia Mendoza, asegurando que contrató a la ex alcaldesa de Maipú para que fuera a su casa a preparar la cena.

“Nos metimos a una página donde tú puedes contactar a todos los famosos y pagar para que te vengan a cocinar“, dijo de manera muy seria, sin perder el personaje ni la historia inventada.

Luego, la mujer enfocó a su madre, quien estaba cocinando un pastel de papas y, mientras lo hacía, miró tiernamente hacia la cámara. “En este caso, lleva 3 días con nosotros, pagamos un fin de semana entero“, concluyó la creadora de contenidos.

En respuesta, el TikTok superó las 100 mil reproducciones y la mayoría de los internautas no pararon de confirmar el parecido de la mamá con la ex jefa comunal. “Esta versión me da más confianza”, “qué linda, es igual” y “yo pensando que era un filtro jajaja maravillosa tu mamá”, fueron algunos de los mensajes.

Mira el video a continuación: