¿Con azúcar o con tomate? Tiktoker mexicano probó las dos versiones de las humitas y desató debate por su favorita

¿Las empanadas con o sin pasas? ¿Pastel de choclo dulce o salado? ¿Tangananica o Tangananá?

Todas esas dudas no resueltas y de gusto totalmente personal, son las que surgen cada vez que hablamos de gastronomía chilena -incluyendo la última pregunta, para los entendidos de 31 Minutos-.

Sin embargo, otra de las grandes preguntas asociadas a la comida típica de nuestro país, se relaciona con las humitas.

Estas deliciosas preparaciones en base a choclo, son populares en todas las mesas chilenas. Pero hay un debate en torno a si deben ser degustadas con azúcar o ensalada de tomate.

Un tiktoker mexicano que se encuentra en Chile, intentó zanjar la interrogante al dar a conocer su percepción como extranjero. Una respuesta que generó una ola de comentarios en la plataforma.

“Me recomendaron comer humitas en Chile, pero estoy terriblemente confundido porque una persona me ha dicho que la tenía que comer con tomate, cebolla y aceite de oliva; y otra me ha dicho que le tenía que echar azúcar”, comenzó diciendo el joven que vive en Chile.

Fue así como decidió partir la humita en dos partes y probarla de ambas formas.

“Las dos me gustaron”, dijo, pero “con azúcar no manchen, me encantó, está bien rico”, dijo @michel.arriaga.

¿Estás de acuerdo con su paladar?