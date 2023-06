“Oye hue… ponte audífonos”: Tiktoker española increpó a pasajera de bus por poner música “a todo chancho”

“Yo no sé qué le pasa a la gente, pero en cualquier medio de transporte público se ponen a escuchar su música sin audífonos, sin nada”. Así es cómo Yurema Bellosso, creadora de contenidos en TikTok comenzaba su reclamo.

Y es que, según su experiencia, destacó que en reiteradas ocasiones tuvo que compartir en el transporte público en Chile con personas que no usaban audífonos al escuchar música.

“Es la rotería máxima. Si usted va en un transporte público, sea el que sea, con más gente, pónganse audífonos“, agregó en el video.

Sin embargo, este enfático reclamo estaba sustentado en una mala experiencia que tuvo fuera de las ya mencionadas y que aparentemente la marcó.

¿Qué le pasó a la tiktoker?

Resulta que en una de las oportunidades que viajó en micro (situación que era bastante habitual en su rutina), una persona estaba escuchando música a un volumen alto y por bastante tiempo, escenario que la llevó a increpar a dicha pasajera.

“Igual estaba media alterada, pero me controlé. Voy y le digo: ‘Perdona, te podrías poner audífonos’”, aunque la persona en cuestión fue indiferente y la ignoró.

Pero la española le reclamó nuevamente y, de hecho, se molestó más: “Oye ya po’ hue…, ponte audífonos. No escuches música, te estás cagando a toda la gente aquí en el autobús, la primera, yo”, indicó.

Ante esto, la mujer simplemente le preguntó: “¿Estás bien, amiga?”, lo que sólo logró irritar todavía más a la tiktoker: “Ay… no, no estoy bien, me tienes chata, me tienes podrida con esa música cul… que tienes puesta”.

“Qué rabia. En verdad no la quiero insultar, pero cómo tan ni ahí. Ir escuchando al Jordan 23 a todo chancho sólo porque te da la gana en un autobús”, concluyó.

